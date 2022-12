Intesa Sp | gruppo | ' non avviata alcuna azione esecutiva contro Vismara'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Milano, 22 dic. (Adnkronos) -Sanpaolo - dopo le comunicazioni rilasciate alla stampa dai dipendenti della, a valle della manifestorganizzata oggi a Milano -, precisa che "i crediti della banca nei confronti disono stati riconosciuti interamente esistenti in via cautelare, istruttoria e monitoria da 13 provvedimenti giudiziari dei Tribunali di Reggio Emilia (10 provvedimenti), Treviso (1), Venezia (1) e Lecco (1 decreto ingiuntivo)". Non solo: la banca, "pur avendo ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di, non ha avviatola società, pur avendone diritto, e ha anzi dichiarato nella causa pendente che non agirà fino a che il tribunale ...