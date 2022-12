Intercettazioni | Nordio a La7 | “Crediamo veramente che la mafia parli al telefono?” E Gomez lo smentisce leggendo alcuni esempi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “L’indagato più è delinquente e più sa di essere intercettato.che laper? Un mafioso vero non parla né al, né al cellulare perché sa che c’è il trojan, né in aperta campagna perché ci sono i direzionali”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, parlando delledurante un intervista su La7, a L’aria che tira. Poco dopo però è intervenuto il direttore del fattoquotidiano.it, Peter, per rettificare le dichiarazioni del Guardasigilli: “ha detto delle cose non vere“., pezzi alla mano, ha citatorelativi a recenti inchieste sulla criminalità organizzata. “E potrei ...