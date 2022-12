Influenza australiana e virus sinciziale | ospedale Meyer di Firenze preso d’assalto

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’ondata die, in misura molto ridotta, Covid non si arresta. E anche se da qualche giorno si registra una lieve riduzione degli accessi, la situazione nell’pediatricodiresta critica. Ormai da settimane il, con un’affluenza record in molti reparti. La situazione resta particolarmente impegnativa in Rianimazione, dove tutti i quindici posti letto sono stati occupati: per fronteggiare nuovi casi di emergenza è stato necessario predisporre anche due letti aggiuntivi, pronti per essere utilizzati. A provocare il tutto esaurito, la combinazione tra il, responsabile di ...