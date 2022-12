Industria | Istat | nuovo calo del fatturato | - 0 | 8% a ottobre

Agenzia ANSA

(Teleborsa) - L'Istat ha stimato che a ottobre 2022 il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca dello 0,8% (dopo il -1,2% del mese precedente), in termini congiunturali,..