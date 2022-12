Incidente mortale alla Garbatella | domani l’ultimo saluto ai 18enni Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese

ilbiellese.it

L'si era verificato di mattina, quando l'anziana era stata preparata per scendere in soggiorno per la colazione e sistemata su una sedia a rotelle a spinta assistita, alla quale era stata ...... 4 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per omicidio stradale, di cui 1 in stato d'arresto (un cittadino straniero alla guida in stato d'ebbrezza dopo unavvenuto a ... Ponderano, arrestato il motociclista dell’incidente mortale di ieri Non un incidente, ma un omicidio. Nessun dubbio per la Corte d’Appello: la morte di Maria Sestina è stata per mano del fidanzato Andrea Landolfi. E’ stato lui a lanciarla per ...StampaUna persona deceduta e 3 feriti trasportati d’urgenza all’Ospedale di Battipaglia. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto stasera a Macchia di Montecorvino Rovella che ha visto coinvol ...