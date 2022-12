In viaggio verso Odessa | nome femminile non a caso

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Proprio quando sembra che tutto precipiti, avviene un episodio, come dicono i telecronisti del pallone. E d’improvviso ci si sente, se non fieri, per lo meno allegri di essere italiani: così ieri, quando si è saputo che la magistratura italiana ha evitato di consegnare al sistema penitenziario belga la giovane signora figlia dell’ex-europarlamentare Panzeri perché a quanto pare “le carceri belghe sono sovraffollate”. Che meraviglia. Bene, stavo volando alla volta di Chisinau, la rotta delle badanti, per proseguire in strada fino a, e ho saputo che Volodymir Zelensky era in voloWashington. Paola Peduzzi aveva afferrato per tempo la cosa, raccontando ilspericolato di Zelensky a Bakmut, e si era solo a metà dell’opera. L’Ucraina sperimenta il primo giorno senza il suo presidente, io comunque ci sarò. Mi sentivo ...