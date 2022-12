In Vacanza su Marte film stasera in tv dicembre | cast | trama | streaming

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Insuè ilin tv giovedì 222022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Insuin tv:La regia è di Neri Parenti. Ilè composto da Christian De Sica, Massimo Boldi, Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Herbert Ballerina, Alessandro Bisegna. Insuin tv: ...

Today.it

Su Canale 5 dalle 21.46 Insu. Nel 2030 si va insu, ma le escursioni nello spazio sono imprevedibili e Fabio deve fare i conti con un matrimonio a rischio e un figlio ...Insu, ore 21:20 su Canale 5 Commedia con Christian De Sica e Massimo Boldi, ambientata sunel 2030. Endless, ore 21:20 su Italia 1 Teen movie in un cui una ragazza perde il suo ... In vacanza su Marte, il film con Boldi e De Sica stasera in tv: trama e cast Il 22 dicembre arriva in prima tv su Canale 5 In vacanza su Marte, l'ultimo cinepanettone di Christian De Sica e Massimo Boldi: la trama e il cast del film.Può Massimo Boldi interpretare il figlio di Christian De Sica La risposta che offre questa pellicola è affermativa. Diretto da Neri Parenti, il lungometraggio va in onda su Canale 5 ...