TGCOM

Il tutto in coincidenzail viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Usa. Il ... l'ex capo di Roscosmos e' ricoverato in, non sarebbe in pericolo di vita. ...La sorella e Massimo Mauro gli fanno visita inL'incidente L'incidente è avvenuto ... Il 47enne non avevasé i documenti, quindi il riconoscimento non è stato immediato, si legge su La ... In ospedale con bomba nel retto: momenti di paura, scatta l'evacuazione 1' di lettura 22/12/2022 - Lo scambio degli auguri per il Santo Natale della Delegazione di Ascoli Piceno dell’Accademia Italiana della cucina ha visto una nutrita partecipazione di accademici : è toc ...«Caos a livello nazionale». Così gli analisti del colosso finanziario giapponese Nomura hanno definito l'attuale situazione cinese. Prima le proteste di piazza per ...