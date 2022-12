In Italia sale richiesta cibo | 3 milioni in difficolta'

Milano Finanza

Aumentano inle persone che si trovano in difficolta' per avere un pasto. Sono, infatti, quasi 3 milioni coloro che chiedono aiuto per mangiare beneficiando della consegna di pacchi alimentari o delle mense ...Lega e Fratelli d'all'attacco, replica l'Ente di piazzaNon si placa la polemica per la decisione della Provincia di Perugia di uscire da Sase, nel pieno del boom dell'aeroporto umbro. Dopo Jacopo Barbarito di Fratelli d', è il capogruppo ... Ferrero continua a crescere in Italia, dove l'utile sale a 160,5 milioni ... L'Argentina sale in seconda posizione, la Francia in terza. Gli azzurri di Mancini scivolano in ottava piazza, vola lo sto(r)ico Marocco semifinalista in Qatar. Di seguito la top 20 completa ...Inu-Oh è l’ultimo film diretto da Masaaki Yuasa, che ha ottenuto diversi riconoscimenti sin dalla sua uscita, tra cui anche una candidatura ai Golden Globe come Miglior Film Animato assieme a Pinocchi ...