Il Tour de France 2024 partirà per la prima volta dall’Italia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sstorica nella corsa a tappe più prestigiosa del mondo. con tre tappe che si snoderanno tra Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. ILDE: QUALI SONO LE TRE TAPPE CHE ATTRAVERSERANNO L’ITALIA? La presentazione ufficiale di questa novità storica si è tenuta a Firenze, nella cornice di Palazzo Vecchio, alla presenza del Sindaco del.capoluogo toscano, Dario Nardella, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il direttore delde, Christian Preudhomme. Latappa, con partenza da Firenze, in omaggio a Gino Bartali, il 29 giugno, arriverà a Rimini. La seconda frazione, scatterà da Cesenatico, in omaggio a Marco Pantani, vedrà il traguardo a Bologna. La terza frazione, invece, ...

LA NAZIONE

Les jeux sont faits. Ilde2024 partirà dall'Italia e la Romagna sarà protagonista assoluta con l'arrivo della prima tappa a Rimini e la partenza della seconda da Cesenatico . Ildein Italia è di per ...Controradio news - E' ufficiale: nel 2024 l'Italia per la prima volta ospiterà la partenza delde, la cosiddetta 'Grand départ', fra Toscana, Emilia - Romagna, Lombardia e Piemonte. Il percorso delle prime tre tappe è stato svelato con un evento a Firenze. Si inizierà con la ... Il Tour de France a Firenze nel 2024: la presentazione, partenza storica - Cronaca - lanazione.it Nel 2024 una partenza che farà storia con tre tappe tutte in Italia: Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino ...Svelata la seconda tappa della Grande Boucle che partirà da Cesenatico, in omaggio a Marco Pantani. Attraverserà poi la nostra provincia tornando sulle salite riolesi che nel 2020 incoronarono Alaphil ...