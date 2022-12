Il punto sul campionato di serie A 2022-2023 in attesa della ripartenza

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Archiviato il Mondiale in Qatar con la finale spettacolare tra Argentina e Francia, il cui esito nel corsogara è stato tutt’altro che scontato, ci concentriamo nuovamente sull’intensa stagione calcistica che terminerà il prossimo 4 giugno, per quanto riguarda ildiA.A che ritrova fin da subito i suoi protagonisti, le sfide e le partite importanti, in calendario proprio a partire da gennaio e poi ancora a proseguire con il mese di febbraio e marzo, che vedranno nuovamente in scena anche le coppe internazionali a partire dalla terza settimana di febbraio. Si riparte quindi da dove tutto si era interrotto, proprio per fare posto al Mondiale qatariota, collocato in una insolita quanto improbabile finestra temporale, che ha scatenato non poche polemiche e perplessità. ...