Il pil Usa sale | Wall Street scende Nasdaq giù di oltre il 3% | a picco Tesla - 9%

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel terzo trimestre del 2022 l’economia statunitense è cresciuta più delle attese. Il prodotto interno lordo è salito del 3,2% contro una prima stima del 2,9%. Il dato è positivo ma dà margine alla banca centrale statunitense per insistere con la sua stretta monetaria a contrasto dell’inflazione. Lo scorso 14 dicembre la Federal Reserve ha alzato i tassi dello 0,5% lo scorso portandoli tra il 4,25 e il 4,5%, il valore più alto dal 2007. Ma con un’economia in salute e un’inflazione che seppur in frenata rimane al 7,1%, a fronte di un livello giudicato ottimale del 2%, potrebbero indurre la Fed a decidere rialzi più consistenti nei mesi a venire. Di fronte ad una crescita asfittica la banca centrale sarebbe indotta invece a frenare sui tassi che più sono alti più riducono l’inflazione ma penalizzano l’attività economica. Tassi più elevati mettono in difficoltà anche i mercati poiché la ...