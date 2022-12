Il Mondiale cambia il ranking FIFA | la posizione dell’Italia

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Come era facilmente pronosticabile, i verdetti che ilci ha dato hanno influito sul nuovo, rilasciato dalla stessa, nel quale non mancano le sorprese. Prima cosa da sottolineare è lo scivolamento del Belgio al quarto posto, visto il deludente, superato da Argentina, al secondo posto, e Francia, terza classificata., il Brasile comanda. Italia in ottavaInfantinoIl Brasile, come riportato da Calcio e Finanza, nonostante l’uscita ai quarti di finale, si impone in testa alla classifica, in vantaggio di soli 3 punti sui rivali Argentini, 1841 contro 1838. Si posiziona invece ottava l’Italia, che nonostante la non partecipazione rimane in top 10, davanti, ad ...