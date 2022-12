Il Libraio

Il suoè 'giocare il Mondiale del 2026 con l'Italia' quando avrà 22 anni. Speriamo almeno ... 'In teoria non c'è l'accento - ha raccontato a Cronache Di Spogliatoio -padre è venuto in Italia ...'Di libri potremmo parlare per quindici giorni di fila'. Liliana Segre ci accoglie nel suo salottino e ci offre una tazza di tè caldo con un goccio di latte. Da poco ha dato voce al suo primo ... “Il mio sogno era fare la libraia”: Liliana Segre parla dei libri della sua vita Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Aurora e Jolanda, due figlie d’arte cresciute all’ombra del costante confronto con i genitori, sempre nel mirino delle critiche e oggetto di giudizi. In primis sul loro aspetto fisico. Un peso non fac ...