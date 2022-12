Il ministro Zangrillo smonta la tesi del sottosegretario Butti | Lo Spid non va spento

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Per ilper la Pubblica amministrazione Paolo(di Forza Italia) loè un "patrimonio da salvaguardare". In un'intervista rilasciata alla Stampa,sostiene che "gli italiani lo hanno eletto come un importante sistema di identità digitale e non si puòre con superficialità". Il governo, quindi, "lavorerà a un processo di evoluzione per migliorare, adeguare e armonizzare i sistemi di identità pubblica. Ricordando che loè il sistema più diffuso, utilizzato da 33 milioni di cittadini, perché consente di accedere in modo facile a una molteplicità di servizi online, senza la necessità di ulteriori apparecchiature, tipo smartcard, e nella maggior parte dei casi senza alcun costo di attivazione". E aggiunge che non si può "chiedere ai cittadini di ...