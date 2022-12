(Di giovedì 22 dicembre 2022) 'Non possiamo chiedere ai cittadini di costruire nuovi rapporti con la pubblica amministrazione e poi tornare indietro, dobbiamo accompagnarli in un processo di rinnovamento', dice ancora il...

TGCOM

'Il tema non è ridurre, ma ampliare i servizi digitali a disposizione dei cittadini' Per ilper la Pubblica amministrazioneZangrillo (di Forza Italia) lo Spid è un 'patrimonio da ...'Sono convinto - prosegue il- che questo sia un obiettivo condiviso, non solo all`interno del governo, ma nel più ampio perimetro di riferimento di servizi di cittadinanza che è l'intera ... Il ministro Paolo Zangrillo salva lo Spid: "Ma va migliorato" Secondo il ministro forzista della Pa il Sistema pubblico di Identità digitale è un "patrimonio da salvaguardare" che "non si può smontare con superficialità". La linea Migliorie e semplificazioni, n ...(Teleborsa) - "Il rinnovo dei contratti" del personale della Pubblica amministrazione "è un tema a cui mi sono dedicato appena diventato ministro. Nelle scorse settimane abbiamo chiuso tre ...