Il grande giorno | recensione | chiedersi se siamo felici

Leggi su screenworld

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Li avevamo lasciati mentre odiavano l’estate. Adesso rieccoli riabbracciare il Natale, prendendosi quel palcoscenico (e quei rischi) che mancavano da tanto, troppo tempo. Era il lontano 2016 quando Aldo, Giovanni e Giacomo portavano in sala il loro ultimo film natalizio con quel Fuga da Reuma Park che forse ha rappresentato il loro punto più basso. Un film sfilacciato, stanco, nato vecchio. Sembrava l’ultimo inchino, ma per fortuna così non è stato. Perché due anni fa Odio l’estate, grazie al ritorno di Massimo Venier in cabina di regia, aveva stupito tutti. La sensazione era quella di ritrovare vecchi amici persi di vista da anni. E adesso rieccoli, di nuovo insieme. Aldo, Giovanni, Giacomo e Massimo, che sono tornati per restare. Questa è la notizia più confortante di tutte con cui apriamo la nostrade Il. ...