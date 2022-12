Il grande giorno | la recensione del film con Aldo | Giovanni e Giacomo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il: Il, 2022. Regia: Massimo Venier con. Cast:, Lucia Mascino, Elena Lietti, Roberto Citran. Genere: Commedia. Durata: 90 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: La figlia die il figlio di, che si conoscono da bambini, si sono innamorati, e ora stanno per sposarsi. Mentre fervono i preparativi, tutti aspettano Margherita, l’ex moglie di. C’erano una volta tre uomini e una gamba, tre amici che viaggiavano da nord a sud, per andare a un matrimonio, quello di uno dei tre. Sono passati venticinque anni, e quei tre uomini ci sono ancora. C’è ...

La Stampa

... la canzone - testamento che aveva anche inciso in duetto con l'altroUomo in Nero, Johnny ... quelpiovoso di fine dicembre. L'intervista perduta di Rockol Abbiamo rispolverato un'...Ildell'Epifania si celebra "la sapienza al servizio della fede", meditazione sul cammino dei Magi, mentre l'8 gennaio va in scena lo spettacolo teatrale diimpatto "Sentirsi Benedetta",... "Il grande giorno", racconto agrodolce di un matrimonio, tra risate e malinconia, è la nuova commedia con Aldo ... Battuti di 38 punti il giorno prima al Madison Square Garden, i campioni in carica si sono presi una nuova batosta al Barclays Center. Così il tour di sei gare all'Est di Golden ...Tra i film di Natale 2022 da vedere al cinema c'è il nuovo di Aldo Giovanni e Giacomo, Il Grande Giorno, ma ecco i 5 cult del trio da vedere e rivedere.