Il governo si rimangia la promessa | nessun anticipo dell’indennità per i medici di Pronto Soccorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Uno prevedeva l’già al gennaio 2023 di 200 milioni in più di indennità per gli operatori dei, l’altro l’istituzione nello stato di previsione del ministero della Salute di un fondo denominato Fondo per l’implementazione del Piano Oncologico nazionale, con 10 milioni in più nel prossimo biennio per rendere più incisive le politiche di prevenzione, nonché diagnosi, cura e assistenza del malato oncologico. Annunciati, ma poi totalmente scomparsi. Neanche presentati in commissione Bilancio. Mentre iscoppiano e ilamentano le condizioni critiche di lavoro nel posto di frontiera degli ospedali, ilMeloni siquanto era arrivato a promettere in commissione Affari Sociali per bocca del ...