Il golf torna protagonista su Sky con un canale dedicato

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il grandea Sky. Dal prossimo 12 gennaio al 206 del telecomando si accende uninteramente: Sky Sport. E a fine settembre l’appuntamento dipiù atteso del 2023: la Ryder Cup, il torneo a squadre più prestigioso del mondo, per la prima volta in Italia. Su Sky e in streaming su NOW, oltre 35 tornei live L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

FederGolf

Il grandesu Sky: dal 12 gennaio nasce Sky Sport, oltre 35 tornei live in attesa della Ryder Cup GLI INVESTIMENTI Settantasette milioni di euro che serviranno per rifare una serie di ...Continua a leggere - > L'articolo Test delle regole del: ecco perché(e perché ne avevamo bisogno) proviene da Golfando: news, foto e storie di umanità ... Il grande golf torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky Dal 12 gennaio, si accende un canale interamente dedicato SKY SPORT GOLF. E a fine settembre l’evento di golf piu atteso del 2023, per la prima volta in Italia: la RYDER CUP di Roma. Su Sky e in stre ...Il grande golf torna protagonista su Sky. Dal prossimo 12 gennaio si accende il canale Sky Sport Golf (canale 206 della piattaforma satellitare) in attesa dell'appuntamento ...