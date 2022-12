Il fondatore di Ftx Sam Bankman-Fried estradato negli Usa È accusato di “una delle frodi finanziarie più grandi di sempre”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sam, ex patron della piattaforma di scambio di criptovalute Ftx è statoUsa. A deciderlo è stato un giudice di Nassau, la capitaleBahamas, dove ha sede legale l’azienda. Lui, cittadino americano, ha accettato l’estradizione e non si è opposto legalmente. In queste ore è arrivato a New York e nei prossimi giorni dovrebbe già comparire dinanzi ad un giudice americano. Il trentenne è statoperché sospettato di aver commesso “unapiùnella storia degli Stati Uniti“, hanno affermato le autorità statunitensi., che nega le accuse, potrebbe comparire in tribunale tra poche ore. Due dei suoi ex soci si ...