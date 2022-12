Il dottor Marco Diena del Policlinico di San Donato sale ali vertici della cardiochirurgia mondiale

Rovigo.News

In seguito, fu proprio ilSpagnolo a definire Roberto Bolle il suo fidanzato: 'Quello che c'... In seguito è bastato un selfie conMengoni dal suo profilo Instagram per mandare nuovamente i ...... presidente di Pistoia Basket, Maurizio Lauricino, responsabile marketing,Sambugaro, ... Erano presenti il direttore della struttura complessa di pediatria ilRino Agostiniani insieme al ... Il Covid-free hospital di Monastier del dottore polesano Marco ... Con all’attivo oltre 14.000 interventi al cuore e all’aorta, in Italia e all’estero, nonché pioniere della cardiochirurgia robotica, è stato nominato membro del board dell’edizione 2023 del Mitral Con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...