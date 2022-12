Il discorso di Zelensky al Congresso americano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ha ringraziato gli Stati Uniti per gli aiuti e ha ricordato che non sono «carità», ma un «investimento» per la sicurezza globale e la democrazia

RaiNews

... nel Donbas, estraendo così dal cilindro l'ennesimo colpo di scena dei suoi,prima ha ... L'obiettivo della visita a Biden e delal Congresso era triplice: far comprendere agli ...È il paragone più forte fatto dal presidente ucraino Volodymyrdurante ilal Congresso americano, per convincere non solo i politici, ma soprattutto i cittadini degli Stati Uniti, ... Zelensky al Congresso Usa: "La vostra non è beneficenza, ma un investimento" “Il prossimo anno sarà un punto di svolta. Sarà il momento in cui il coraggio ucraino e la risolutezza americana dovranno garantire il futuro ...Dopo aver incontrato il presidente degli Stati Uniti nella sua prima visita fuori dal territorio ucraino dall’inizio della guerra Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso al Congresso americano nel qu ...