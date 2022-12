Il decreto Milleproroghe cancella i finanziamenti previsti per l' acquisto di nuovi camion?

...alle imprese del Mezzogiorno previsto dal Disegno di legge Bilancio 2023 in via d'approvazione in questi giorni" ma anche di " procedere in sede di conversione parlamentare del...Via libera del governo al: slitta al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione dei mutui per l'edilizia residenziale universitaria. Il, che ha ricevuto semaforo verde dal governo, prevede uno slittamento dal 30 marzo a fine maggio per l'aggiudicazione dei bandi riguardanti i progetti per i nuovi asili nido. Per ...Via libera del governo al Milleproroghe: slitta al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria.Il Governo ha deciso di istituire un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto per chi decide di installare una colonnina di ricarica: ecco come funziona ...