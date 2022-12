Il decreto Milleproroghe cancella i finanziamenti previsti per l' acquisto di nuovi camion?

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Che esistesse un concreto pericolo che il settore automotive, frenato dalla mancata fornituura di chip, materie prime e semi - lavorati, potesse non riuscire a rispettare le scadenze previste per la ...

...che il criterio della territorialità resta e che a gennaio si farà unsul Rdc e altri temi sul lavoro. Poi ha detto che le risorse per opzione donna si cercheranno nelNulla di cui stupirsi, dunque, di fronte al "profondo sconcerto" provato dagli stessi rappresentanti delle associazioni per la mancata previsione, nel testo delleggeappena ...Ascoli.- Sì al mantenimento delle istituzioni scolastiche e delle classi presenti nell'area del cratere del sisma 2016. Una buona notizia per le Marche, che deriva da un emendamento a firma dell’onore ...Via libera del governo al Milleproroghe: slitta al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria.