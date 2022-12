Il cordoglio dell’Empoli per la scomparsa di Federico Tricarico

Leggi su seriea24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi, il Direttore Sportivo Pietro Accardi, i dirigenti, la squadra, e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno a Fabio, ex calciatore e oggi osservatore azzurro, in questo momento di grandissimo dolore per la prematuradel figlio. A Fabio, alla moglie Manuela, alla figlia Alessandra a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra. Empoli Football Club informa che, in segno di lutto e di rispetto verso la famiglia, la tradizionale cena di Natale prevista per domani, mercoledì 21 dicembre, è stata annullata. Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.