Il bimbo spedisce la letterina di Natale con un palloncino | i Vigili del fuoco la trovano e gli fanno una sorpresa

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilè un periodo davvero magico, lo è per l'atmosfera e il calore che crea e per i bambini è una delle festività più emozionanti dell'anno. Lo è stato anche per Jonathan , undi Como che ...

leggo.it

Il Natale è un periodo davvero magico, lo è per l'atmosfera e il calore che crea e per i bambini è una delle festività più emozionanti dell'anno. Lo è stato anche per Jonathan , undi Como che ha realizzato il suo desiderio. Uomo travolto da un treno, dramma nel grossetano alle prime ore del mattino Clementino compie 40 anni e festeggia sui social: 'Come passa il tempo'. ...... rimangono chiuse nelle casse della Ducati, che ledirettamente a Valencia . Avevamo quasi ... Il campione della Honda a 30anni si sente 'un' come lui stesso ha affermato. Bello vederli in ... Il bimbo spedisce la letterina di Natale con un palloncino: i Vigili del fuoco la trovano e gli fanno una sorp Il Natale è un periodo davvero magico, lo è per l'atmosfera e il calore che crea e per i bambini è una delle festività più emozionanti dell'anno.