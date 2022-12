Il 31 dicembre si ride con Bertolino al Creberg | «Sono l’alternativa alla tombola»

L'Eco di Bergamo

Carlo Verdone finisce il 23le 12 settimane di set della seconda serie di Vita da Carlo. Sono 10 episodi da 30 minuti l'...scatena le ire del produttore "perchè con la tenerezza non si". E ...Le navette A, B e C non saranno funzionanti, pertanto nelle aree di sosta il servizio di Park &non sarà attivo. Per la giornata del 31, in occasione della festa del Capodanno in piazza,... Il 31 dicembre si ride con Bertolino al Creberg: «Sono l'alternativa ... Tra Elvio Paramatti e Mattarella. La notte di San Silvestro sarà al Teatro Creberg: «Quando è arrivata la proposta non ho resistito, torno sempre volentieri a Bergamo». Leggi l’intervista su L’Eco in ...In streaming dal 19 dicembre, LOL Xmas Special è garanzia di risate sotto l’albero. Formula vincente non si cambia e così, con Fedez padrone di casa/controllore, ecco chi ci farà ridere. Ma non… Leggi ...