IBSA Next Gen Cup 2022-23 | definito il calendario del concentramento di Trento e Rovereto 23-26 febbraio 2023

SECONDO CONCENTRAMENTO Saranno Trento e Rovereto le sedi del secondo concentramento della fase a gironi dellaGen Cup grazie alla collaborazione tra LBA, organizzatore della manifestazione, ...Sofferta e meritata vittoria per la Gevi Napoli Basket nella seconda partita dellaGen Cup . Gli azzurri, al termine di una gara molto combattuta, hanno superato la Germani Brescia con il punteggio di 75 - 79. Ancora una convincente prova della squadra under 19 allenata da ... IBSA NEXT GEN CUP 2022-23, ecco il calendario del prossimo concentramento foto di nba.com Battuti di 38 punti il giorno prima al Madison Square Garden, i campioni in carica si sono presi una nuova batosta al Barclays Center. Così il tour di sei gare… Leggi ...È stato definito il calendario del secondo concentramento della IBSA NEXT GEN CUP 22-23 che vede le formazioni Under19 dei 16 club di Serie A sfidarsi con format all’italiana di ...