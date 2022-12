I parlamentari si bloccano l' aumento dello stipendio Il M5S | merito nostro

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la proroga, fino al 31 dicembre 2025, del blocco dell'adeguamento dell'indennità parlamentare, in vigore dal 2007. Senza la proroga di queste misure, la spesa per il 2025 avrebbe registrato un incremento pari a 29,4 milioni di euro. «Sulla delibera non si è registrata nessuna distinzione né differenziazione di carattere politico», fanno sapere da Montecitorio. «È una battaglia che ho condotto in seno al Collegio dei questori, è una vittoria del Movimento 5 Stelle», rivendica il deputato pentastellato Filippo Scerra. «Tale blocco permette alla Camera di risparmiare ben 30 milioni di euro all'anno stoppando un adeguamento di circa 5.500 euro al mese per ogni deputato. Grazie a questo intervento e al taglio deipermettiamo un risparmio annuo di 80 milioni - aggiunge - Sono ...