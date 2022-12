I giornalisti italiani che non ce la fanno ad accettare la condanna a un 1 anno e 6 mesi al molestatore di Greta Beccaglia

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sembrerà strano, ma ci sonoche proprio non ce laadla sentenza, in seguito a rito abbreviato, contro ildi, l’inviata di Toscana Tv che lo scorso, davanti allo stadio Castellani di Empoli, fu colpita da una pacca sul sedere – mentre era in diretta – assestata da un tifoso. L’uomo in questione è statoto a une seiper il gesto e il gip ha disposto anche tutta un’altra serie di sanzioni: il risarcimento per danni morali e materiali per l’inviata e un indennizzo di 10mila euro per l’Ordine deidella Toscana e per l’Associazione stampa Toscana, entrambi costituitesi parti civili all’interno del ...