Huawei FreeBuds Pro 2 | in offerta su Amazon al miglior prezzo registrato

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Come ben sappiamo, i bellissimi auricolariPro 2 sono un prodotto di altissimo livello, risultano, infatti, piccoli, leggeri, comodi e con un’ottima tecnologia di cancellazione del rumore, in grado di sopprimere rumori di fondo fino a 47dB. Queste cuffiette true wireless quest’oggi, giovedì 22 dicembre, sono disponibili almaigrazie all’incredibileche le propone nel colore Argento Blu aldi 158 euro, si tratta di uno sconto di circa 30 euro rispetto agli altri store online (sul listino ufficiale li troviamo infatti al costo di 199 euro). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce , offrendo 30 mesi di garanzia e, dato che al momento ve ne sono solamente 6 disponibili, occorre ...

Evosmart

3 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Ricchiari Notizie Relazionate Offerte Tech Offerte HP UnieuroPro 2 in offerta su Amazon al miglior prezzo assoluto 0 21 Dicembre 20222 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Ricchiari Notizie Relazionate Offerte Tech Offerte HP MediaworldPro 2 in offerta su Amazon al miglior prezzo assoluto 0 21 Dicembre 2022 Huawei Freebuds 5i arrivano in Europa: in vendita dal 16 gennaio Come ben sappiamo, i bellissimi auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 sono un prodotto di altissimo livello, risultano, infatti, piccoli, leggeri, comodi e con un’ottima tecnologia di cancellazione del rum ...I Huawei FreeBuds 5i sono stati annunciati a giugno in Cina. Finalmente, però, arriva l'annuncio della disponibilità europea.