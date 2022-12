Hockey pista | Serie A1 | Trissino chiude il 2022 a +10! Definiti i quarti di finale della Coppa Italia 2023

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La stagione regolareA1 di, si prende una pausa in questo intensissimo. Ieri sera infatti, mercoledì 21 dicembre, si è giocato l’ultimo turno di quest’anno solare. Ecco come sono andate le cose. Un solo successo netto, quellocapolistaper 2-8 sul campo del Sarzana, due pareggi emozionanti, il 2-2 tra Follonica e Grosseto e il 4-4 tra Vercelli e Bassano, e poi unadi affermazioni tirate. Il 4-5 del Valdagno del neoallenatore Chiarello e il 5-4 del Montebello sul Monza e infine l’1-3 del Lodi a Sandrigo e il 3-2 del Montecchio sul Forte dei Marmi. In un campionato che non sarà attivo sino al prossimo 7 gennaio, sonovi anche gli ...

OA Sport

