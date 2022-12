(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il mercoledì sera della stagione regolare dell’ICEnon regala soddisfazioni alle squadre italiane. L’infatti, in casa deglici dei Vienna Capitals, è stato4-3. Ainon è riuscita la rimonta. Sotto 3-0 dopo sette minuti, per effetto delle reti di Gregoire, Prokes e Hartl,ha provato a ritirarsi su andando però al primo riposo sotto 4-1, per effetto del botta e risposta sull’asse Finoro-Finkelstein. Tre reti da recuperare, con quaranta minuti da giocare. Un secondo periodo con più botte che emozioni, come testimoniano gli zero gol segnati. Si entra nella terza e ultima ripresa, per utilizzare un termine pugilistico. La franchigia italiana si scuote in corrispondenza del decimo ...

Finisce 5 - 2: Valpe ancora fermata nella trasferta suldel Como. Match d'importanza relativa per i torresi, ormai sicuri di chiudere la regular season in nona posizione, mentre i lariani salgono a quota 21, distanziando momentaneamente in ...Tocca alla Valpe, di scena a Casate contro il Como, giocare l'anticipo della penultima giornata, stasera, mercoledì 21 dicembre. La Bulldogs se la vedrà con una delle antagoniste che da gennaio ... Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: Asiago sconfitto in trasferta, ai veneti non riesce l'impresa in Austria Finisce 5-2: Valpe ancora fermata nella trasferta sul ghiaccio del Como. Match d'importanza relativa per i torresi, ormai sicuri di chiudere la regular season in nona posizione, mentre i lariani salgo ...Tocca alla Valpe, di scena a Casate contro il Como, giocare l’anticipo della penultima giornata, stasera, mercoledì 21 dicembre.