Ho la vertigine parossistica posizionale Elisa costretta a rinviare il tour

Corriere della Sera

Elisa, concerti rimandati: "Mi sono beccata laposizionale" L'artista ha posticipato i concerti di Torino e Firenze per "qualcosa di virale super strana" che causa nausea e vertigini. "Mai successa in tutta la mia vita" di ...Posizionale , questa è la malattia che ha messo ko Elisa tanto da vedersi costretta a rimandare i suoi concerti, ma di cosa si tratta e quali sono i sintomi a cui stare attenti ... Elisa cancella dei concerti per problemi di salute: «Soffro di vertigine parossistica posizionale» La cantante ha posticipato i concerti di Torino e Firenze per «qualcosa di virale super strana» che causa nausea e vertigini. «Mai successa in tutta la mia vita» ...Brutta notizia per i fan di Elisa. La cantante friulana ha cancellato alcune date del tour italiano. La decisione drastica è stata presa a causa di un improvviso problema di salute che non le permette ...