Highlights Venezia-Prometey 71-75 | basket Eurocup 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Glidi Umana Reyer, match valevole per la nona giornata dell’di. Sconfitta casalinga al Taliercio per i lagunari, sconfitti con lo score di 71-75 dalla compagine ucraina.va avanti, scivola a -10 ma nel finale torna a un solo possesso di ritardo. Il tiro del pareggio di Brooks non va però a buon segno e la vittoria va al. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocare della partita. SportFace.

Sky Sport

Guarda il meglio delle partite LBA su ...... in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con, interviste, collegamenti ... Palermo, Cagliari, Genoa,e Modena. Collegamenti in diretta con i campi della Serie B: ... Perugia-Venezia 2-1, gol e highlights: decide una doppietta di Lisi Il duello tra Umana Reyer Venezia (5-3) e Prometey Slobozhanske (4-4) comincia questa sera al Taliercio di Mestre con palla a due alle ore 20:00 per la nona giornata di stagione regolare di ...Il duello tra Umana Reyer Venezia (5-3) e Prometey Slobozhanske (4-4) comincia questa sera al Taliercio di Mestre con palla a due alle ore 20:00 per la nona giornata di stagione regolare di ...