Highlights e gol Manchester City-Liverpool 3-2 | spettacolo in Carabao Cup VIDEO

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ildei gol e deglidi3-2, match valevole per gli ottavi di finale dellaCup 2022/2023. Gol econ i padroni di casa che sbloccano la partita grazie alla solita zampata vincente di Erling Haaland, ma gli ospiti reagiscono alla grande e trovano il gol del pareggio grazie a Fabio Carvalho. Nella ripresa succede di tutto: dopo pochi minuti Mahrez si inventa il 2-1, ma Salah un minuto più tardi fa 2-2. Ma a decidere è l’ennesimo assist di De Bruyne che pesca alla perfezione Akè, il suo colpo di testa è decisivo. SportFace.

Sky Sport

Nel test amichevole disputato ad Almeria, la Lazio esce sconfitta per 2 - 0. InTouré (con deviazione decisiva di Patric) e Ramazani. Guarda il ...Glie le azioni salienti di Lazio - Almeria, test amichevole del Power Horse Stadium. ... In alto il video con idella gara, Juventus-Rijeka 1-0: gol e highlights, decide una rete di Kean Romelu Lukaku è spesso al centro dell’attenzione per tifosi e addetti ai lavori. Sta succedendo anche nelle ultime ore: ecco perché Romelu Lukaku e l’Inter sono al centro di un amore che ha avuta una… ...Reggina - Inter highlights e gol: partita che si sblocca verso il finale con Edin Dzeko che all’80’ riceve l’assist da angolo di Calhanoglu e di testa mette l’1-0. Segue Lukaku all’87’ che si ritrova ...