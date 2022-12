Hasib Omerovic | svolta nelle indagini | poliziotto arrestato con l’accusa di torture

(Di giovedì 22 dicembre 2022)nel caso di, il 36enne sordomuto di Primavalle precipitato dalla finestra della sua abitazione durante un controllo di polizia nella sua abitazione: per uno degli agenti intervenuti quel giorno, Andrea Pellegrini, sono scattati gli arresti domiciliari in seguito alle accuse di tortura e falso ideologico da pubblico ufficiale in atti pubblici. Sono anche stati notificati quattro avvisi di garanzia: tra i reati contestati c’è anche il depistaggio. Secondo l’atto di accusa della procura di Roma Pellegrini “con abuso dei poteri e in violazione della funzione, nel corso dell’attività volta all’identificazione” dicon “il compimento di plurime e gravi condotte di violenza e minaccia cagionava” all’uomo sordomuto “un verificabile trauma psichico, in virtù del quale ...

, 'trauma psichico'. Per questo l'uomo si è lanciato Svolta nell'indagine sul, il 36enne rom che si era buttato dalla finestra in seguito ad un blitz in casa sua a Roma da parte della polizia, finendo in terapia intensiva . E' stato minacciato , legato a una ...Si chiama Andrea Pellegrini il poliziotto accusato dalla procura di Roma di aver torturato. Secondo le carte di Piazzale Clodio quel 25 luglio 2022 in via Gerolamo Aleandro a Primavalle nel corso della perquisizione gli ha dato " due schiaffi nella zona compresa tra collo e ...