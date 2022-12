Hasib Omerovic | il collega del poliziotto arrestato | “Mi disse che si era buttato di sotto dopo un’operazione finita male”

Il Fatto Quotidiano

, dopo l'arresto per tortura dell'agente Andrea Pellegrini , altri quattro poliziotti sono finiti nel registro degli indagati per le accuse di falso e depistaggio. Nel mirino una ...Il poliziotto pentito che ha collaborato alle indagini sul caso diha detto di aver provato un "sentimento di vergogna " per non essere intervenuto. Con queste parole ha giustificato il fatto di non aver riferito immediatamente quanto accaduto ai suoi ... Hasib Omerovic, arrestato poliziotto accusato di tortura: avviso di garanzia per altri 4 agenti “Si è buttato di sotto mentre eravamo nel cortile”. È così che Andrea Pellegrini, agente di polizia del commissariato di Primavalle arrestato e accusato di tortura per la vicenda di Hasib Omerovic, de ...Hasib Omerovic, dopo l'arresto per tortura dell'agente Andrea Pellegrini, altri quattro poliziotti sono finiti nel registro degli indagati per le accuse di falso e depistaggio. Nel mirino ...