Guardia di Finanza - Elettriche e ibride diventano spie per stanare gli evasori

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ladiutilizzerà anche le autonella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, stando a quanto indicato in una circolare inviata dal comando generale ai reparti territoriali, dall'1 gennaio prossimo i veicoli alla spina saranno inseriti nel Cete, il sistema che consente alle Fiamme Gialle di gestire le attività di controllo economico del territorio tramite rilevazioni informatiche su proprietà indicative della capacità contributiva o di spesa delle persone fisiche. In sostanza, si tratta di un dispositivo in grado di incrociare i dati dell'Anagrafe tributaria, di scovare incongruenze patrimoniali e posizioni tributarie a rischio e, quindi, individuare eventualio finti poveri. La circolare. Nello specifico, saranno poste sotto ...