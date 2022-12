Gruppo FS Italiane | stazioni e convogli sempre più accessibili e inclusivi

Italia Oggi

Una mobilità accessibile a tutti, una battaglia contro le barriere e un mondo del lavoro inclusivo e sostenibile. Questo l'impegno ...Nel dettaglio Ferrero Spa, holding delle attivitàdeldolciario di Alba, ha generato un utile di 160,5 milioni di euro, in aumento (+57%) rispetto ai 102 milioni dell'anno precedente. ... Per il mio gruppo di ricerca l'economia italiana nel 2023 andrà meglio di quanto è previsto da società pessimiste - ItaliaOggi.it Con il supporto di Sace, Sacmi, gruppo internazionale leader mondiale nella fornitura di macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, tecnologie e materiali avanzati – con sede a Imola ...Consegna da parte di Leonardo del primo dei 18 aeromobili ordinati nell’ambito dell’accordo G2G Italia-Austria annunciato alla fine del 2021 ...