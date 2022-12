Greta Beccaglia | chi è il tifoso Andrea Serrani? Età | moglie | figli | condanna | ristorante | Instagram

Corriere Fiorentino

Vi ricorderete tutti di, la giornalista e inviata dell'emittente Toscana TV divenuta, suo malgrado, la protagonista di un siparietto un po' triste . Per i meno informati (beati voi), ecco un piccolo riepilogo:...Sono alcuni degli agghiaccianti messaggi ricevuti sui social da, offesa anche nell'intimità del dolore per la morte del padre. Il 21 novembre 2021 quando, inviata e giornalista di Toscana Tv, si trova all'esterno dello stadio ... Greta Beccaglia, 1 anno e 6 mesi al ristoratore che le colpì il fondoschiena in diretta tv: fu violenza sessuale Greta Beccaglia è la giornalista balzata all’attenzione dei media nazionali per via di un brutto caso di violenza in diretta tv, su una rete locale toscana, nel 2021. La reporter, come è noto, era ...Il ristoratore di Chiaravalle che palpeggiò la giornalista Greta Beccaglia è stato condannato per violenza sessuale.