Gli YCM Awards 2022 allo Yacht Club Monaco per i migliori velisti dell’anno

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sono andati in scenade, alla presenza del principe Alberto II e del ministro di Stato Pierre Dartout, gli YCM, per dare il benvenuto ai nuovi membri e omaggiare i. “È un piacere accogliere i nuovi membri nella nostra comunità ed è un momento importante perché i nostri membri contribuiscono a diffondere i valori delinsieme al nostro senso di responsabilità nell’affrontare il cambiamento climatico e sostenere la conservazione degli oceani. Quest’anno è stato rilevante dal punto di vista sportivo per il Campionato del Mondo J/70 che ha visto gareggiare più di 400di 23 Paesi e 90 barche”, ha dichiarato il principe Alberto II. “È ...

