Gli esperti in allarme per la nuova variante del Covid

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si avvicinano le feste natalizie e per tanti torna la preoccupazione di ammalarsi. In molti si interrogano sui sintomi, per capire le differenze tra l'influenza e ladel. L'ultima individuata tra gliè denominata BF.7 o BA.5.2.1.7. Si tratta di una sottodi BA.5, a sua volta figlia di Omicron, l'ultima “di preoccupazione” classificata dall'Oms. Scoperta alla fine del 2021 in Sudafrica, Omicron si è evoluta in diverse sottovarianti particolarmente mutate ed elusive, delle quali BA.4 e BA.5 sono diventate quelle dominanti. Il secondo richiamo del vaccino antisi basa proprio su una formulazione aggiornata su di esse. Ma anche questi ceppi continuano a mutare ed evolvere. Ora BF.7, emersa da BA.5, è una delle ultime ...

Corriere della Sera

Il mercato dell'advertising online genera miliardi di dollari, quindi non è una sorpresa se i cybercriminali sfruttano l'ecosistema per ottenere profitti illeciti.di Malwarebytes hanno scoperto una frode effettuata tramite il servizio Google Ads che ha permesso di guadagnare migliaia di dollari al mese, pubblicando inserzioni su siti per adulti. L'...L ipotesi però è ancora del tutto da confermare: Urry dice che ora il Museo di Cincinnati lavorerà condi Cézanne per analizzare ulteriormente l opera e soprattutto identificare con ... Tumori, aumento dei casi in Italia: gli esperti lanciano l’allarme sulle cattive abitudini Forse «ho il Covid», ma no «è un raffreddore» o magari potrebbe essere una «classica febbre invernale»: alla vigilia delle feste, il ...Il 2022 sta per concludersi, e i suoi dodici mesi quasi trascorsi posso dirsi di diritto entrati negli annali di storia per sempre. La luce in fondo al tunnel della Pandemia (insieme ...