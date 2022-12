Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Importanti novità, in questi ultimi giorni del 2022, per la Prefettura di Rimini. Ancora non c'è la data definitiva, ma il prefetto, entrato in carica nel luglio del 2020, dopo due anni e mezzo verrà promosso in forza alla Prefettura di Bergamo dove continuerà a svolgere lo stesso incarico. Mentre alla Prefettura ...Il nuovo prefetto di Bergamo è: originario di Rimini, prenderà il posto di Enrico Ricci , che dal 5 dicembre svolgerà il suo incarico a Catanzaro. Si tratta del suo secondo incarico come prefetto. Nato a ... Giuseppe Forlenza è il nuovo prefetto di Bergamo: è alla sua seconda nomina Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La nomina. Giuseppe Forlenza arriva da Rimini, dove guidava la Prefettura dal 2020. È Giuseppe Forlenza il nuovo prefetto di Bergamo. Subentra a Enrico Ricci, dal 5 dicembre prefetto di Catanzaro. For ...