Giugliano | il sindaco Pirozzi azzera la Giunta | “Passo necessario per rilanciare l’azione amministrativa”

Cronache della Campania

Un evento che ha visto anche la partecipazione deldi, Nicola Pirozzi, ma innanzitutto di numerosi studenti e genitori che hanno chiesto alla politica di fare presto per l'...... luoghi e segreti - Guida alla capitale della fantasia sarà presentata da Gaetano Manfredi,...premio L'Igiene Urbana Evolution per il miglior chef di cucina tradizionale a Salvatore... Giugliano, il sindaco Pirozzi azzera la Giunta Il convegno dal titolo «L’inclusione come occasione di riscatto. Dall’illegalità all’integrazione, un ponte di speranza per il futuro»- ...«Per dare un calcio a una storia di camorra è importante rottamare tutto ciò che la rievoca. Questa struttura in cui oggi ci troviamo e da anni divenuta cuore pulsante di importanti progetti rivolti a ...