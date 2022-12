Giorgia Meloni incontra gli ambasciatori | «Voi siete la bandiera dell’Italia nel mondo»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La guerra in Ucraina, il ruolonel, i capisaldi della nostra politica internazionale. Di questo e di altro ancora ha parlatonel corso dell’incontro con la nostra diplomazia alla XV Conferenza delle ambasciatrici e deglitenutasi alla Farnesina. «Voibandiere, nel senso di essere portatori di un’identità che è sempre – ha detto il premier – la base di qualsiasi possibile dialogo. Non si può parlare con gli altri se non si è consapevoli di ciò di cui si è portatori». Quindi, ha aggiunto: «Vi ringrazio per il lavoro silenzioso, fondamentale, strategico che portate avanti ogni giorno nell’interesse della nazione».ha parlato alla Farnesina L’incontro con il ...

Il Fatto Quotidiano

E così alla fine anche, la quale pure si dichiara romanista convinta, ha ceduto al patron biancoceleste. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ...Nonostante le evidenti difficoltà dell'esecutivo, la presidente del Consiglioha difeso strenuamente il lavoro svolto dal governo sulla legge di bilancio. ' Mi pare - avrebbe detto ... “Dov’è la democrazia se il Parlamento non può discutere la legge di bilancio”: le parole… ROMA (ITALPRESS) – “La spesa militare è un spesa necessaria per difendere i proprio interessi nazionali, l’Europa si è trovata indietro su questa cosa, oggi sta recuperando e questo è una buono, l’Eur ...Il premier Giorgia Meloni parla delle occasioni che si aprono per il nostro Paese in questo periodo di guerra e crisi energetica. Secondo il premier, ...