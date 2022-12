Giocattolo sospeso | Regione Lombardia raccoglie oltre 1500 pezzi per i bambini ricoverati in ospedale

Lombardia Notizie Online

Dopo il caffè, il, il biglietto del teatro e il panettone , a Milano arriva anche la lasagna sospesa. Per ... infatti, quest'anno è possibile acquistare il piatto: si tratta di una ...Si è conclusa con oltre 1.500 doni raccolti la seconda edizione de 'Il', la gara di solidarietà di Regione Lombardia in collaborazione con Assogiocattoli e AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Ora i giocattoli saranno distribuiti negli ospedali ... Raccolta benefica Giocattolo sospeso 2022, il bilancio Già distribuiti i primi doni nei reparti di pediatria degli ospedali di Crema e del Niguarda di Milano e nel periodo natalizio proseguirà la distribuzione in tutti gli altri ospedali della Lombardia ...I militari hanno effettuato 25 ispezioni in altrettante imprese della provincia. Somministrate sanzioni per migliaia di euro ...