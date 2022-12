Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli | “Posso fare ancora meglio Milena Baldassarri la mia sorella maggiore”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022)è intervenuta a Ginnasticomania, appuntamento settimanale condotto da Chiara Sani su Sport2U, web tv di OA Sport: l’atleta delle Fiamme Oro, intercettata in occasione del Grand Prix di Busto Arsizio, ha parlato dei successi ottenuti nel 2022, con uno sguardo al 2023. Palazzetto di Busto Arsizio gremito in ogni ordine di posti per il Grand Prix: “È una grande emozione, perché avere così tanta gente che ti viene a vedere sempre ti riempie il cuore di felicità, quindi spero che possiamo far divertire tutti ed essere tutti felici in questa giornata“. Un 2022 ricco di successi per: “La più grossa soddisfazione è essere migliorata molto in un anno. So che dovrò lavoraretanto, ma so che ho fatto dei bei passi in avanti, quindi spero di continuare su questa strada. ...