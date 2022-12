Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli oltre i confini della storia Campionessa del mondo per sempre – VIDEO

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un’italiana non aveva mai vinto la medaglia d’oro nel concorso generale ai Mondiali di, la gara più importante che incorona la Reginetta dei piccoli attrezzi, quella più completa e competitiva in tutte le specialità.ha pennellato una magia dirompente, ha squarciato la tela, ha sfatato il tabù e ha dipinto una tela di rarissima bellezza, novella Leonardo capace di sublimarsi in un pomeriggio da leggenda alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La 18enne marchigiana ha trionfato sul giro completo dopo essersi laureatadelin tre specialità (cerchio, palla e nastro) e ha tra l’altro conquistato uno dei primi pass per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La ribattezzata Formica Atomica è tornata a casa con al collo quattro ori e un ...